Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 10 февраля 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 10 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 10 февраля 2026 года (время московское):

16:00. «Омские Крылья» – ХК Тамбов";
16:30. «Зауралье» – «Ростов»;
17:00. «Рубин» – «Буран»;
19:00. «Рязань-ВДВ» – «Дизель»;
19:00. АКМ – «Кристалл».

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 85 очков в 51 матче. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (75 очков в 49 играх).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей ВХЛ на 9 февраля 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android