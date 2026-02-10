Расписание матчей ВХЛ на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 10 февраля 2026 года (время московское):

16:00. «Омские Крылья» – ХК Тамбов";

16:30. «Зауралье» – «Ростов»;

17:00. «Рубин» – «Буран»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Дизель»;

19:00. АКМ – «Кристалл».

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 85 очков в 51 матче. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (75 очков в 49 играх).