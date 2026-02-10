Расписание матчей МХЛ на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 10 февраля 2026 года (время московское):

10:00. «Омские Ястребы» – «Толпар»;

11:00. «Тюменский Легион» – «Ладья»;

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Стальные Лисы»;

16:30. МХК «Молот» – «Локо-76»;

16:30. «Авто» – «Снежные Барсы»;

19:00. Академия СКА – «Динамо-Шинник»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – Академия Михайлова;

19:00. ХК «Капитан» – «Крылья Советов».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 84 очками после 47 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 48 матчей.