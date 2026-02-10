Скидки
«Металлург» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Игра на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее в двух играл сильнее был «Металлург». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 51 матч, в которых набрал 84 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 64 очками после 52 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

