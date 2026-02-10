Скидки
Дмитрий Квартальнов объяснил причину кризиса в игре минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о нестабильной игре команды в последних встречах. Клуб проиграл четыре из последних пяти матчей в сезоне КХЛ.

— Есть ли понимание причин кризиса?
— Конечно, понимаем. Хотелось бы исправить ситуацию как можно быстрее. Но сколько времени потребуется — сложно сказать. Да, и начало, и конец января получились тяжёлыми. Если вспомнить, и в прошлом году январь был непростым. Наверное, к нам стали относиться чуть серьёзнее, по-другому. К этому нужно быть готовыми — в первую очередь ментально. Это непросто: переключиться, захотеть, суметь, — приводит слова Квартальнова ТАСС.

Капитан минского «Динамо» Стась внесён в список травмированных
