СКА выразил соболезнования в связи со смертью Артёма Фёдорова

Пресс-служба СКА выразила соболезнования в связи со смертью экс-хоккеиста армейского клуба Артёма Фёдорова.

«Вчера ушёл из жизни экс-нападающий хоккейного клуба СКА Артём Фёдоров. Ему было всего 32 года… Артём отыграл в КХЛ восемь сезонов, а в Петербурге выступал в 2022 году. Он всегда оставался добрым и искренне любящим свое дело человеком. СКА выражает глубочайшие соболезнования родным и близким…» — сказано в сообщении СКА.

Всего Фёдоров провёл 376 матчей в Континентальной хоккейной лиге, отметившись 66 заброшенными шайбами и 103 результативными передачами. В КХЛ Артём играл за СКА, московское «Динамо», «Сочи» «Салават Юлаев» и «Спартак».