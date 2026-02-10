Сборная Латвии провела первую тренировку в необычном формате, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева. На тренировке латыши обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1. Ворота больше доверяли Артуру Шилову, Элвис Мерзликинс отыграл меньше. Два гола забил Оскарс Батня, одним голом отличился Земнус Гиргенсонс.

Звенья с тренировки сборной Латвии:

1 звено: Сандис Вилманис — Земгус Гиргенсонс — Эдуардс Тралмакс;

2 звено: Рихардс Букартс — Теодорс Блюгерс — Рудольфс Балцерс;

3 звено: Ренарс Крастенбергс — Данс Лочмелис — Каспарс Даугавиньш;

4 звено: Робертс Букартс — Оскарс Батня — Мартиньш Дзиеркалс.

Пары защитников:

Кристианс Рубинс — Увис Балинскис;

Кристапс Зиле — Янис Якс;

Робертс Мамчицс — Альбертс Шмитс;

Ральфс Фрейбергс — Оскарс Цибульскис.