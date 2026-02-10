Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Латвии провела первую тренировку в необычном формате

Сборная Латвии провела первую тренировку в необычном формате
Комментарии

Сборная Латвии провела первую тренировку в необычном формате, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева. На тренировке латыши обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1. Ворота больше доверяли Артуру Шилову, Элвис Мерзликинс отыграл меньше. Два гола забил Оскарс Батня, одним голом отличился Земнус Гиргенсонс.

Звенья с тренировки сборной Латвии:

1 звено: Сандис Вилманис — Земгус Гиргенсонс — Эдуардс Тралмакс;
2 звено: Рихардс Букартс — Теодорс Блюгерс — Рудольфс Балцерс;
3 звено: Ренарс Крастенбергс — Данс Лочмелис — Каспарс Даугавиньш;
4 звено: Робертс Букартс — Оскарс Батня — Мартиньш Дзиеркалс.

Пары защитников:

Кристианс Рубинс — Увис Балинскис;
Кристапс Зиле — Янис Якс;
Робертс Мамчицс — Альбертс Шмитс;
Ральфс Фрейбергс — Оскарс Цибульскис.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Страсти по составу и большие ожидания. Какой будет сборная Латвии по хоккею на ОИ-2026
Страсти по составу и большие ожидания. Какой будет сборная Латвии по хоккею на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android