Майк Салливан ответил на вопрос о выборе вратаря сборной США на игры Олимпиады

Майк Салливан ответил на вопрос о выборе вратаря сборной США на игры Олимпиады
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной США Майк Салливан ответил на вопрос о выборе вратаря на игры олимпийского хоккейного турнира. В составе команды три голкипера: Коннор Хеллебайк, Джейк Эттингер, Джереми Свейман.

«На это влияет множество факторов. Я не собираюсь рассказывать о наших внутренних разговорах и о том, как мы принимаем решения по составу, но я скажу вам: независимо от того, кого мы поставим в ворота, у нас есть три первоклассных голкипера, и каждый из них даст нам шанс на победу», — приводит слова Салливана TSN.

Первую игру национальная команда США проведёт со сборной Латвии 12 февраля.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
