«Лёгкие 10 000 рублей». Панин — о повторении празднования Евгения Кузнецова после гола

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о влиянии Евгения Кузнецова, который пополнил состав уфимского клуба после перехода из «Металлурга».

— Показалось, что уверенности «Салавату» добавил переход другого опытного игрока – форварда Евгения Кузнецова. Это так?
— Это так — на 200 %! Евгений – не только большой мастер, но и открытый, душевный человек, личность. Все эти качества ценят тренерский штаб, команда, они востребованы. Влияние Кузнецова на раздевалку, на молодых игроков сказалось сразу. Плюс добавилось раскованности и доброго юмора.

— Юмор – это и ваша фишка. Как родилась идея эффектно повторить фирменную «птичку» Кузнецова?
— Тут отдельная история. В раздевалке договорились, что тот, кто в матче чемпионата забьёт гол и повторит «полёт» Евгения, выиграет внутрикомандный спор и получит 10 000 рублей. Кто-то из форвардов вскоре отличился, но почему-то не решился так отпраздновать. Я забиваю по большим праздникам, поэтому в долгий ящик откладывать не стал – и «полетел». Легкие 10 000 (смеётся), — цитирует Панина Russia-Hockey.

