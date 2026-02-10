«Они победители, мы верим в них безоговорочно». Купер — о голкиперах сборной Канады на ОИ

Скидки
«Они победители, мы верим в них безоговорочно». Купер — о голкиперах сборной Канады на Олимпиаде

Главный тренер сборной Канады Джон Купер оценил вратарскую бригаду национальной команды в преддверии старта олимпийского хоккейного турнира. В составе североамериканской команды три голкипера: Джордан Биннингтон, Дарси Кемпер, Логан Томпсон.

«Кэри Прайс войдёт в историю как один из величайших вратарей своего поколения и всех времён. Он победитель. У нас есть такие ребята. Возможно, кто-то из них не войдёт в историю как лучший вратарь своего поколения, но все они — обладатели Кубка Стэнли. У них за плечами множество чемпионских титулов. Они совершали невероятные сейвы в нужный момент.

Я видел это в Кемпере, видел это в Биннингтоне. Я наблюдал за Логаном Томпсоном последние два года… Мы верим в них безоговорочно. Я понимаю, что людям нужно о чём-то писать, но наши ребята грудью встанут на их защиту, и они сделают то же самое», — цитирует Купера TSN.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

