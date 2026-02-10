Кожевников: сейчас трудно представить, кто может помешать «Металлургу» завоевать кубок

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы магнитогорского «Металлурга» одержать победу в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.

«По состоянию на сегодняшний день трудно представить, кто может помешать «Металлургу» завоевать титул. Команда играет на очень высоких скоростях, отлично держит шайбу и всё время заставляет соперника действовать на пределе своих возможностей, тогда как сама может позволить себе на определённых отрезках передышку.

Но не факт, что она обязательно победит в плей-офф. Может как раз сказаться то, что всё идёт очень хорошо. Где-то у игроков может возникнуть самоуспокоенность, что чревато в плей-офф. Не случайно и Разин часто после поражений говорит, что эти проигрыши на пользу, они встряхивают команду. Ему будет непросто сохранить у своих хоккеистов концентрацию до конца сезона, но Андрей способен это сделать — он уже с опытом и не раз доказывал способность мотивировать подопечных», — цитируют Кожевникова «Известия».