Защитник «Ак Барса» Миллер оценил идею сыграть в тройке нападения казанского клуба

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оценил свой текущий сезон в казанском клубе и оценил идею сыграть в тройке нападения.

– Нельзя не отметить твой прогресс в этом сезоне. 38 очков в 53 матчах, солидный показатель полезности – «+17». Ты чувствуешь, что стал полноценным лидером «Ак Барса», тем игроком, за которым тянутся остальные?

– Когда я только приехал в «Ак Барс», сразу пообещал себе, что стану лидером в команде. Я знаю свои возможности и понимаю, сколько пользы могу приносить команде. Спасибо тренерскому штабу за доверие. Это помогает мне идти вперёд, развиваться.

– Анвар Гатиятулин часто отмечал на пресс-конференциях, что ждёт от тебя яркой игры не только в атаке, но и в обороне. Насколько сложно тебе бывает сохранить баланс, чтобы не заигрываться чрезмерно в нападении?

– Да, у нас всегда ведётся с тренером диалог на этот счёт. Я действительно люблю играть в атаке, забивать голы, отдавать передачи. Баланс сохранять не сложно, если ты на льду с холодной головой и не забываешь о том, что ты в первую очередь защитник, а не нападающий.

– Может быть, главному тренеру «Ак Барса, и в правду, на одну игру поставить тебя в нападение в какое-то из звеньев?

– Я думаю, это не самая хорошая идея (смеётся), — приводит слова Миллера «ТИ-Спорт».