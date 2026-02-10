Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — расписание соревнований, Олимпийские игры 2026

Завтра, 11 февраля, в Милане начнётся мужской олимпийский турнир по хоккею. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 (время московское):

11 февраля, среда

18.40. Группа B. Словакия — Финляндия

23.10. Группа B. Швеция — Италия

12 февраля, четверг

14.10. Группа А. Швейцария — Франция

18.40. Группа A. Чехия — Канада

23.10. Группа C. Латвия — США

23.10. Группа C. Германия — Дания

13 февраля, пятница

14.10. Группа B. Финляндия — Швеция

14.10. Группа B. Италия — Словакия

18.40. Группа A. Франция — Чехия

23.10. Группа A. Канада — Швейцария

14 февраля, суббота

14.10. Группа B. Швеция — Словакия

14.10. Группа C. Германия — Латвия

18.40. Группа B. Финляндия — Италия

23.10. Группа C. США — Дания

15 февраля, воскресенье

14.10. Группа A. Швейцария — Чехия

18.40. Группа A. Канада — Франция

21.10. Группа C. Дания — Латвия

23.10. Группа C. США — Германия

17 февраля, вторник

14.10. Плей-офф (1/8 финала)

14.10. Плей-офф (1/8 финала)

18.40. Плей-офф (1/8 финала)

23.10. Плей-офф (1/8 финала)

18 февраля, среда

14.10. Четвертьфинал №1

16.10. Четвертьфинал №2

18.40. Четвертьфинал №3

23.10. Четвертьфинал №4

20 февраля, пятница

18.40. Полуфинал №1

23.10. Полуфинал №2

21 февраля, суббота

22.40. Матч за 3-е место

22 февраля, воскресенье

16.10. Финал.