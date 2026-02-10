Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — расписание соревнований, Олимпийские игры 2026

Завтра, 11 февраля, в Милане начнётся мужской олимпийский турнир по хоккею. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.
Расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 (время московское):
11 февраля, среда
18.40. Группа B. Словакия — Финляндия
23.10. Группа B. Швеция — Италия
12 февраля, четверг
14.10. Группа А. Швейцария — Франция
18.40. Группа A. Чехия — Канада
23.10. Группа C. Латвия — США
23.10. Группа C. Германия — Дания
13 февраля, пятница
14.10. Группа B. Финляндия — Швеция
14.10. Группа B. Италия — Словакия
18.40. Группа A. Франция — Чехия
23.10. Группа A. Канада — Швейцария
14 февраля, суббота
14.10. Группа B. Швеция — Словакия
14.10. Группа C. Германия — Латвия
18.40. Группа B. Финляндия — Италия
23.10. Группа C. США — Дания
15 февраля, воскресенье
14.10. Группа A. Швейцария — Чехия
18.40. Группа A. Канада — Франция
21.10. Группа C. Дания — Латвия
23.10. Группа C. США — Германия
17 февраля, вторник
14.10. Плей-офф (1/8 финала)
14.10. Плей-офф (1/8 финала)
18.40. Плей-офф (1/8 финала)
23.10. Плей-офф (1/8 финала)
18 февраля, среда
14.10. Четвертьфинал №1
16.10. Четвертьфинал №2
18.40. Четвертьфинал №3
23.10. Четвертьфинал №4
20 февраля, пятница
18.40. Полуфинал №1
23.10. Полуфинал №2
21 февраля, суббота
22.40. Матч за 3-е место
22 февраля, воскресенье
16.10. Финал.