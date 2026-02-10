Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский специалист Майк Пелино вошёл в тренерский штаб «Локомотива»

Канадский специалист Майк Пелино вошёл в тренерский штаб «Локомотива»
Комментарии

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил контракт до конца сезона с канадским специалистом Майком Пелино, который войдёт в тренерский штаб команды в качестве ассистента Боба Хартли. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Напомним, Пелино работал в штабе железнодорожников в сезоне-2019/2020. Майк был помощником главного тренера, а чуть позже и возглавлял «Локомотив». В межсезонье 2020 года покинул клуб.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 75 очками после 54 матчей. В следующей встрече ярославский клуб сыграет с «Шанхайскими Драконами» сегодня, 10 февраля.

Материалы по теме
Форвард «Локомотива» Сурин: в финале Кубка Гагарина хочется дать ответочку «Металлургу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android