Канадский специалист Майк Пелино вошёл в тренерский штаб «Локомотива»

Хоккейный клуб «Локомотив» заключил контракт до конца сезона с канадским специалистом Майком Пелино, который войдёт в тренерский штаб команды в качестве ассистента Боба Хартли. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Напомним, Пелино работал в штабе железнодорожников в сезоне-2019/2020. Майк был помощником главного тренера, а чуть позже и возглавлял «Локомотив». В межсезонье 2020 года покинул клуб.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 75 очками после 54 матчей. В следующей встрече ярославский клуб сыграет с «Шанхайскими Драконами» сегодня, 10 февраля.