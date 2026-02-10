Главный тренер сборной Канады Купер рассказал о принципе формирования звеньев команды

Главный тренер сборной Канады Джон Купер рассказал, по какому принципу формируются звенья команды в преддверии старта олимпийского турнира.

«Никогда не бывает так, чтобы игрок указывал пальцем: «О, я хочу играть с этим парнем». Никто так не делает. Некоторые игроки прессингуют в зоне атаки, некоторые — нет. Другие хорошо контролируют шайбу. Посе этого [анализа], мы находим сочетания», — приводит слова Купера Sportsnet.

Первую встречу на турнире национальная команда Канады проведёт со сборной Чехии 12 февраля.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ.