Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной Канады Купер рассказал о принципе формирования звеньев команды

Главный тренер сборной Канады Купер рассказал о принципе формирования звеньев команды
Комментарии

Главный тренер сборной Канады Джон Купер рассказал, по какому принципу формируются звенья команды в преддверии старта олимпийского турнира.

«Никогда не бывает так, чтобы игрок указывал пальцем: «О, я хочу играть с этим парнем». Никто так не делает. Некоторые игроки прессингуют в зоне атаки, некоторые — нет. Другие хорошо контролируют шайбу. Посе этого [анализа], мы находим сочетания», — приводит слова Купера Sportsnet.

Первую встречу на турнире национальная команда Канады проведёт со сборной Чехии 12 февраля.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ.

Материалы по теме
Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android