Роман Ротенберг показал упражнение «Бей канадца»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале представил упражнение «Бей канадца».

«Все берём на вооружение!» — подписал видео Роман Ротенберг.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством просмотр Олимпиады без участия российской сборной.