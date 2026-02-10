Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг показал упражнение «Бей канадца»

Роман Ротенберг показал упражнение «Бей канадца»
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале представил упражнение «Бей канадца».

«Все берём на вооружение!» — подписал видео Роман Ротенберг.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством просмотр Олимпиады без участия российской сборной.

Материалы по теме
Ротенберг — о дискуссии про предателей: мой выбор — хоккей. Мой выбор — смотреть Олимпиаду
Материалы по теме
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android