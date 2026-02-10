Скидки
Владимир Крикунов: «Сибирь» на хорошем ходу и вполне может пошуметь в плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил работу Ярослава Люзенкова на посту наставника ХК «Сибирь».

«После назначения Ярослава исполняющим обязанности главного в «Сибири» мы с ним разговаривали — не помню уже, я ему позвонил или он мне. Люзенков тогда спросил: «Владимир Васильевич, что мне делать?» Я ответил: «Ярослав, а вспомни, что я в Питере делал, когда у тебя старт не задался? Стал физическую готовность подтягивать. У тебя в Новосибирске та же проблема — её и надо в первую очередь решать». Люзенков это и сделал.

Ребята забегали и сразу после первых побед поверили в себя, в идеи тренера. Плюс было неплохое усиление состава, когда в Новосибирск вернулись Эндрю Андреофф и Тэйлор Бек. Сейчас команда на хорошем ходу и вполне может пошуметь в плей-офф. Ярослав — парень очень вдумчивый, умеет находить подход к игрокам. Так что не удивлён, что он сумел правильно разобраться в непростой ситуации», — передают слова Крикунова «Известия».

