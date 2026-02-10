«Я не ожидал, был приятно удивлён». Алексей Василевский — о драке брата Андрея за «Тампу»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский оценил драку своего брата вратаря «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского с голкипером «Бостон Брюинз» Джереми Свейманом.

— Сейчас набирают популярность драки вратарей, в том числе ваш брат Андрей недавно вступил в бой в НХЛ. Как относитесь к дракам голкиперов? На ваш взгляд, это необходимость, которая может позволить перевернуть игру, или всё‑таки элемент шоу?

— Там сама игра была необычной — на свежем воздухе, пришло почти 75 тысяч человек, «Тампа» отыгралась с 1:5, вратари подрались. Думаю, что болельщики, которые пришли на этот матч, не зря потратили свои деньги и получили незабываемое удовольствие от шоу, я бы сам на такое посмотреть сходил.

— Вы сами‑то от брата ожидали такого? Предполагали, что он способен подраться на льду?

— Честно говоря, я не ожидал, был приятно удивлён, когда видео посмотрел. Андрей, кстати, молодец. Хорошо держался на ногах. Не зря мы в детстве дрались с ним.

— И кто побеждал?

— Боевая ничья, — цитирует Василевского «Матч ТВ».