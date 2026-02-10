Президент ФХР Владислав Третьяк подвёл итоги Кубка Будущего и Eurasia Jastar Cup

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги Кубка Будущего и Eurasia Jastar Cup.

«Календарный год у сборных России традиционно открывается февральскими матчами. В этот раз русские команды выступали на двух турнирах, организованных нами в партнёрстве с хоккейными федерациями Казахстана и Беларуси. В Астане на Eurasia Jastar Cup сыграли 16-летние юниоры и женская сборная России. А в Минске уже четвёртый год подряд проходит зимний этап «Кубка Будущего» — регулярных соревнований для лучших молодых хоккеистов. Нашу страну на нём представляли сразу две юниорские сборные – Россия U17 и Россия U18.

Для многих ребят из сборной U16 турнир в Астане стал первым, и на льду они смотрелись достойно. Старались, навязывали борьбу более возрастным соперникам, стремились показать себя с лучшей стороны. И, главное, нарабатывали тот самый бесценный опыт тренировок и официальных матчей в свитере с буквами «Россия». Убеждён, что для многих хоккеистов этого состава Eurasia Jastar Cup будет важным этапом большой спортивной карьеры.

Но в центре внимания, конечно, оказались успехи двух наших команд на «Кубке Будущего». В Минске обе сборные России проявили себя с самой лучшей стороны. Хотел бы похвалить ребят за всё. За результат, за показанную игру, за дисциплину и самоотдачу. За то, что они подают пример правильного отношения к вызову в сборную и проявляют себя с самой лучшей стороны.

17-летние юниоры заняли первое место. Если учесть, что среди всех участников они были самыми младшими – успех просто грандиозный! За выступлениями ребят смотрел с огромным удовольствием. В матче с молодёжной сборной хозяев, соперником, который был на три года старше, они вышли играть на победу. И в абсолютной равной борьбе дошли до буллитов. А потом выиграли две встречи подряд. У России U18 и у Беларуси U18. И заслуженно получили «Кубок Будущего». И это при том, что команда выступала без пятёрки сильнейших хоккеистов своего возраста. Кто-то не смог приехать в сборную, кого-то забрали в сборную старшего возраста. Но парни сыграли так, что не было ни одного повода вспоминать об отсутствии лидеров. Просто молодцы!

Кстати, в буллитной серии между Росcией U17 и Беларуси U20 команды выполнили по 21 броску. И до последнего не могли забить друг другу. Я всегда говорю, что в главных матчах современного хоккея вратарь – это 60-70 % успеха или даже больше. Вот в этом матче как раз был случай из серии «даже больше».

Наша вторая сборная, 18-летняя, стала первой в соревнованиях «3 на 3» и впервые в истории победила белорусскую молодёжку. Результат прекрасный. Ребята уже являются лидерами своих команд в МХЛ, привлекаются к матчам КХЛ – и, как показывают их выступления на международном уровне, свой шанс они не просто заслуживают. Но ещё и отрабатывают доверие», — приводит слова Третьяка сайт ФХР.