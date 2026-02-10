Игорь Ларионов-младший ответил на вопрос, кто в СКА самый умный

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший ответил на вопрос, кто в армейском клубе самый умный.

– Кто самый умный?

– В СКА все умные. С каждым парнем можно поговорить про хоккей, жизнь, политику, фильмы, погоду и всё остальное. Ребята многое знают. Поскольку я вырос в Америке, мне очень нравится американский футбол, бейсбол, баскетбол, и среди русских игроков в команде об этом больше всех знают Зыков и Педан. Обычно на такие темы я общался только с иностранцами, но с Валей и Андреем тоже можно это обсудить, — приводит слова Ларионова-младшего сайт СКА.

В текущем сезоне Игорь Ларионов-младший провёл 24 встречи, где набрал 6 (2+4) очков.