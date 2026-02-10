Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов-младший ответил на вопрос, кто в СКА самый умный

Игорь Ларионов-младший ответил на вопрос, кто в СКА самый умный
Комментарии

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший ответил на вопрос, кто в армейском клубе самый умный.

– Кто самый умный?
– В СКА все умные. С каждым парнем можно поговорить про хоккей, жизнь, политику, фильмы, погоду и всё остальное. Ребята многое знают. Поскольку я вырос в Америке, мне очень нравится американский футбол, бейсбол, баскетбол, и среди русских игроков в команде об этом больше всех знают Зыков и Педан. Обычно на такие темы я общался только с иностранцами, но с Валей и Андреем тоже можно это обсудить, — приводит слова Ларионова-младшего сайт СКА.

В текущем сезоне Игорь Ларионов-младший провёл 24 встречи, где набрал 6 (2+4) очков.

Материалы по теме
Форвард СКА Игорь Ларионов-младший перенесёт операцию на спине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android