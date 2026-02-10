Скидки
Леонид Тамбиев пополнил тренерский штаб СКА

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев пополнил тренерский штаб СКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Тамбиев в 19 лет перебрался в Ленинград и отыграл два сезона в системе СКА, выступая и за главную, и за вторую команду армейцев. В чемпионате СССР-1990/1991 провёл 23 матча, набрав 13 (7+6) очков, в переходном турнире того сезона на счету Тамбиева 16 (7+9) баллов в 25 играх.

В составе сборной Латвии принял участие в 11 чемпионатах мира и двух Олимпиадах. Суммарно набрал 73 (35+38) балла в 99 играх за сборную.

Тренером Тамбиев работал в МХЛ, ВХЛ, КХЛ и чемпионате Казахстана. Возглавлял юниорскую и молодёжную сборную Латвии на ЮЧМ-2012 и МЧМ-2013. Входил в штаб сборной Казахстана на Чемпионате мира-2025.

В качестве главного тренера работал с карагандинской «Сарыаркой», «Динамо СПб», новокузнецким «Металлургом» и владивостокским «Адмиралом». В Санкт-Петербурге отработал три с половиной сезона: год возглавлял «Динамо» СПб в МХЛ и два с половиной – в ВХЛ. Выиграл с петербуржцами бронзу МХЛ и Кубок Братины. С «Сарыаркой» брал бронзу ВХЛ и второй для себя Кубок Братины. С ноября 2021 по декабрь 2025 возглавлял «Адмирал». Дважды выводил команду из Владивостока в плей-офф, в сезоне-2022/2023 дальневосточники впервые в истории вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

