Вильям Нюландер пропустил тренировку сборной Швеции на Олимпийских играх

Комментарии

Нападающий сборной Швеции и «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер пропустил тренировку сборной Швеции на Олимпийских играх, сообщает журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Ранее в интервью Вильям Нюландер рассказал о своём состоянии после недавней травмы.

«С самого детства я мечтал участвовать в Олимпийских играх, и вот я здесь, и я хочу победить. Было несколько травм, что расстраивало, но сейчас я чувствую себя хорошо, хотя до Олимпиады смог сыграть всего три матча», — приводит слова Нюландера SVT.

За 40 матчей текущего сезона Национальной хоккейной лиги Нюландер забил 18 голов и отдал 34 результативную передачу, набрав 52 очка. 29-летний нападающий пропустил 17 матчей в сезоне-2025/2026 из-за различных травм.

