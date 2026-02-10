Скидки
Нападающий «Ак Барса» Фисенко выведен из списка травмированных

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко выведен из списка травмированных. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Форвард не играл в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги с 6 января, тогда «Ак Барс» уступил на своём льду «Авангарду» со счётом 1:2. В текущем сезоне на счету 35-летнего нападающего 12 (6+6) очков в 42 матчах.

В казанский клуб нападающий перешёл из «Лады» во время межсезонья. Ранее Фисенко выступал за «Ак Барс» в сезонах-2019/2020 и 2020/2021. После этого Михаил перешёл в московское «Динамо».

«Ак Барс» в следующей встрече сыграет на своём льду с нижегородским «Торпедо» 12 февраля.

