«Великая хоккейная держава, это прискорбно». Занатта — об отстранении сборной России

Тренер сборной Франции, бывший тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Айван Занатта связал отсутствие сборной России на Олимпиаде-2026 с политикой.

«Очень жаль, что России здесь нет. К сожалению, это политические решения, последствия которых приходится расплачиваться обычным людям, и особенно спортсменам. Великая хоккейная держава, великая спортивная страна, особенно в зимних видах спорта… Это действительно прискорбно», — приводит слова Занатты Odds.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.