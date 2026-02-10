Силантьев высказался о словах тренера «Авангарда» Буше про габариты игроков «Металлурга»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев высказался о словах тренера «Авангарда» Ги Буше, который ранее заявил, что игроки магнитогорского клуба небольших габаритов, маленькие, их легко уронить.

— Вас задевают комментарии соперников — например, когда Ги Буше говорит, что у «Металлурга» «игроки небольших габаритов, им всё время попадают по лицу, идут удаления»?

— Если честно, вообще никак не реагирую. Говорят — и говорят. Если о нас говорят, значит, мы хорошо делаем свою работу. Я на это не обращаю внимания, — приводит слова Силантьева «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Дмитрий Силантьев набрал 44 (20+24) очка в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ.