Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Металлурга» — о 5:1 со СКА: лёгкий матч, у них не было чёткой схемы против нас

Капитан «Металлурга» — о 5:1 со СКА: лёгкий матч, у них не было чёткой схемы против нас
Комментарии

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков назвал лёгким матч со СКА, в котором магнитогорцы победили дома со счётом 5:1 и отметил накал во встречах с «Авангардом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Силантьев (Канцеров, Полтавчук) – 09:07 (5x5)     2:0 Петунин (Толчинский, Вовченко) – 16:37 (5x4)     3:0 Минулин (Канцеров, Пресс) – 29:54 (5x5)     4:0 Толчинский (Минулин) – 30:20 (5x5)     4:1 Филлипс (Бландизи, Дишковский) – 42:20 (5x5)     5:1 Барак (Ткачёв, Орехов) – 47:53 (5x4)    

– Иногда складывается впечатление, что «Металлург» имеет проблемы в играх против команд, которые возглавляют североамериканские специалисты или тренеров, ранее много поигравших в НХЛ. Например, тот же Ларионов. Бывает такое?
– Ну, я не знаю. Допустим, если взять последнюю игру со СКА Игоря Ларионова, для нас это был не самый тяжёлый матч, и у ребят из СКА против нас не было какой-то чёткой схемы. Из-за этого у нас получился какой-то лёгкий матч, если сравнивать с «Локомотивом» и «Авангардом».

Если брать те команды, то там и в составах много крупных, рослых ребят, много блокированных бросков, много силовой борьбы. Не говорю, что у нас с этим есть проблемы, мы это спокойно можем выстоять, сами первыми ударить. Но у них какая-то некая прокачка идёт, что они готовы прям вот. Тем более такие матчи, как с «Авангардом», это уже некое дерби сложилось, и ребят не надо настраивать. Неважно, там тренер североамериканец или нет. Думаю, что Буше добавляет какой-то атмосферы, ауры, учит их как-то, наверное. Поэтому они выходят с таким настроем на нас – затоптать. Опять же, я никогда не играл под руководством североамериканского тренера, могу только об этом догадываться, – цитирует Маклюкова Sports.ru.

Материалы по теме
Официально
Леонид Тамбиев пополнил тренерский штаб СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android