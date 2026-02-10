Капитан «Металлурга» — о 5:1 со СКА: лёгкий матч, у них не было чёткой схемы против нас

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков назвал лёгким матч со СКА, в котором магнитогорцы победили дома со счётом 5:1 и отметил накал во встречах с «Авангардом».

– Иногда складывается впечатление, что «Металлург» имеет проблемы в играх против команд, которые возглавляют североамериканские специалисты или тренеров, ранее много поигравших в НХЛ. Например, тот же Ларионов. Бывает такое?

– Ну, я не знаю. Допустим, если взять последнюю игру со СКА Игоря Ларионова, для нас это был не самый тяжёлый матч, и у ребят из СКА против нас не было какой-то чёткой схемы. Из-за этого у нас получился какой-то лёгкий матч, если сравнивать с «Локомотивом» и «Авангардом».

Если брать те команды, то там и в составах много крупных, рослых ребят, много блокированных бросков, много силовой борьбы. Не говорю, что у нас с этим есть проблемы, мы это спокойно можем выстоять, сами первыми ударить. Но у них какая-то некая прокачка идёт, что они готовы прям вот. Тем более такие матчи, как с «Авангардом», это уже некое дерби сложилось, и ребят не надо настраивать. Неважно, там тренер североамериканец или нет. Думаю, что Буше добавляет какой-то атмосферы, ауры, учит их как-то, наверное. Поэтому они выходят с таким настроем на нас – затоптать. Опять же, я никогда не играл под руководством североамериканского тренера, могу только об этом догадываться, – цитирует Маклюкова Sports.ru.