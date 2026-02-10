Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» без хоккеистов первого звена

«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» без хоккеистов первого звена
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Игра на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
1 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Коротков (Паливко, Маклюков) – 17:05 (5x5)    

«Металлург» сыграет этот матч без хоккеистов первого звена. В запасе остались форварды Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв. Также не будет защитника Егора Яковлева.

Фото: «Металлург»

«Автомобилист» сыграет без форварда Рида Буше, который пропускает второй матч подряд по личным причинам.

Фото: «Автомобилист»

Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее в двух играх сильнее был «Металлург».

Материалы по теме
Капитан «Металлурга» — о 5:1 со СКА: лёгкий матч, у них не было чёткой схемы против нас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android