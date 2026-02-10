«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» без хоккеистов первого звена

Сегодня, 10 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Игра на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

«Металлург» сыграет этот матч без хоккеистов первого звена. В запасе остались форварды Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв. Также не будет защитника Егора Яковлева.

Фото: «Металлург»

«Автомобилист» сыграет без форварда Рида Буше, который пропускает второй матч подряд по личным причинам.

Фото: «Автомобилист»

Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее в двух играх сильнее был «Металлург».