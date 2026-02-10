Форвард минского «Динамо»: президент Лукашенко играет достойно, у него приличный бросок

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук похвалил президента Беларуси Александра Лукашенко за навыки игры в хоккей.

– Помните, как встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко перед вторым раундом Кубка Гагарина с «Трактором»?

– Было очень приятно, что он приехал на тренировку. Круто было с ним поговорить, он много шутил. Всё прошло позитивно, хорошо тогда настроились. Он сказал нам: «Радуйте болельщиков, старайтесь действовать от чистого сердца». Да и сам президент играет достойно, у него приличный бросок. Васе Демченко нормально так под перекладину клал, – цитирует Виталия Пинчука RT.