В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». После второго периода счёт 6:1 в пользу хозяев.

«Сибирь» разгромила «Сочи» во втором периоде со счётом 6:0. Дублем отметился нападающий Вячеслав Лещенко. Голом и тремя результативными передачами отметился форвард Тейлор Бек. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Архип Неколенко, Энди Андреофф и Андрей Чуркин.

Отметим, первый период завершился со счётом 1:0 в пользу «Сочи» — гол забил Егор Петухов с передач Кэмерона Ли и Матвея Гуськова.