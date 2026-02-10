«Сибирь» разгромила «Сочи» во втором периоде со счётом 6:0
Поделиться
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». После второго периода счёт 6:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3-й период
9 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4) 1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5) 2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5) 3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5) 4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5) 5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5) 6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5) 7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4) 8:1 Федотов (Яковлев) – 47:51 (5x5) 9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4)
«Сибирь» разгромила «Сочи» во втором периоде со счётом 6:0. Дублем отметился нападающий Вячеслав Лещенко. Голом и тремя результативными передачами отметился форвард Тейлор Бек. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Архип Неколенко, Энди Андреофф и Андрей Чуркин.
Отметим, первый период завершился со счётом 1:0 в пользу «Сочи» — гол забил Егор Петухов с передач Кэмерона Ли и Матвея Гуськова.
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
17:45
-
17:15
-
17:07
-
16:40
-
16:20
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:05
-
14:47
-
14:26Леонид Тамбиев пополнил тренерский штаб СКА Официально
-
14:17
-
14:00
-
13:44
-
13:25
-
13:08
-
12:47
-
12:25
-
12:10
-
11:59
-
11:42
-
11:23
-
11:05
-
10:44
-
10:26
-
10:10
-
09:48
-
09:29
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:20
-
08:09
-
07:45