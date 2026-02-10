Скидки
«Сибирь» разгромила «Сочи» во втором периоде со счётом 6:0

Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». После второго периода счёт 6:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3-й период
9 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4)     1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5)     2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5)     3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5)     4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5)     5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5)     6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5)     7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4)     8:1 Федотов (Яковлев) – 47:51 (5x5)     9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4)    

«Сибирь» разгромила «Сочи» во втором периоде со счётом 6:0. Дублем отметился нападающий Вячеслав Лещенко. Голом и тремя результативными передачами отметился форвард Тейлор Бек. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Архип Неколенко, Энди Андреофф и Андрей Чуркин.

Отметим, первый период завершился со счётом 1:0 в пользу «Сочи» — гол забил Егор Петухов с передач Кэмерона Ли и Матвея Гуськова.

