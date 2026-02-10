Скидки
«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом

Комментарии

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом, сообщает пресс-служба КХЛ.

29-летний форвард ранее выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/2023. Всего он провёл за команду пять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко с учётом плей-офф. Последние два сезона нападающий провёл в ECHL. В текущей регулярке он отметился четырьмя результативными передачами в шести играх за клуб «Флорида Эверблейдс».

20 января главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что нападающий Хо-Сэнг пока ещё не в команде и находится в процессе получения рабочей визы.

«Салават Юлаев» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

