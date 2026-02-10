Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Сочи, результат матча 10 февраля 2026, счет 10:1, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» разгромила «Сочи», забросив 10 шайб. Тейлор Бек набрал семь очков
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
10 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4)     1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5)     2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5)     3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5)     4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5)     5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5)     6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5)     7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4)     8:1 Федотов (Яковлев, Баклашёв) – 47:51 (5x5)     9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4)     10:1 Бек (Аланов, Широков) – 59:10 (5x4)    

Дублями в составе «Сибири» отметились нападающие Вячеслав Лещенко и Энди Андреофф. Двумя голами и пятью результативными передачами отметился форвард новосибирской команды Тейлор Бек. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Архип Неколенко, Илья Федотов, Андрей Чуркин и Антон Косолапов. После шестой пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Сочи» Павел Хомченко на Алексея Щетилина.

Благодаря этой победе «Сибирь» увеличила отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Сибирь» разгромила «Сочи» во втором периоде со счётом 6:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android