«Сибирь» разгромила «Сочи», забросив 10 шайб. Тейлор Бек набрал семь очков

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1.

Дублями в составе «Сибири» отметились нападающие Вячеслав Лещенко и Энди Андреофф. Двумя голами и пятью результативными передачами отметился форвард новосибирской команды Тейлор Бек. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Архип Неколенко, Илья Федотов, Андрей Чуркин и Антон Косолапов. После шестой пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Сочи» Павел Хомченко на Алексея Щетилина.

Благодаря этой победе «Сибирь» увеличила отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.