Форвард «Сибири» Илья Федотов провокационно отпраздновал восьмой гол в ворота «Сочи»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1.

В середине третьего периода восьмой гол «Сибири» забил нападающий Илья Федотов. Празднуя свою шайбу, хоккеист новосибирской команды заткнул уши крагами и проехался вдоль скамейки запасных «Сочи». Это не понравилось одному из игроков сочинской команды, который попытался ткнуть Федотова клюшкой. Судьи просмотрели этот эпизод, но не стали никого удалять.

Через несколько минут игрок «Сочи» Василий Мачулин набросился на Федотова, скинув краги. Однако хоккеист «Сибири» не стал драться, а Мачулин получил две штрафные минуты за грубость.