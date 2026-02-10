Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сибири» Илья Федотов провокационно отпраздновал восьмой гол в ворота «Сочи»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
10 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4)     1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5)     2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5)     3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5)     4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5)     5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5)     6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5)     7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4)     8:1 Федотов (Яковлев, Баклашёв) – 47:51 (5x5)     9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4)     10:1 Бек (Аланов, Широков) – 59:10 (5x4)    

В середине третьего периода восьмой гол «Сибири» забил нападающий Илья Федотов. Празднуя свою шайбу, хоккеист новосибирской команды заткнул уши крагами и проехался вдоль скамейки запасных «Сочи». Это не понравилось одному из игроков сочинской команды, который попытался ткнуть Федотова клюшкой. Судьи просмотрели этот эпизод, но не стали никого удалять.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Через несколько минут игрок «Сочи» Василий Мачулин набросился на Федотова, скинув краги. Однако хоккеист «Сибири» не стал драться, а Мачулин получил две штрафные минуты за грубость.

