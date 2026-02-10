Скидки
Тейлор Бек — первый игрок в истории КХЛ, набравший семь очков в одном матче

Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1. Нападающий «Сибири» Тейлор Бек отметился дублем и пятью результативными передачами и стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков в одном матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
10 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4)     1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5)     2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5)     3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5)     4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5)     5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5)     6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5)     7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4)     8:1 Федотов (Яковлев, Баклашёв) – 47:51 (5x5)     9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4)     10:1 Бек (Аланов, Широков) – 59:10 (5x4)    

Эта победа стала для «Сибири» самой крупной в клубной истории в КХЛ. Ранее новосибирцы побеждали с разницей в шесть шайб. Также «Сибирь» впервые в своей истории забила 10 голов в матче КХЛ.

Благодаря этой победе «Сибирь» увеличила отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков.

Комментарии
