Андрей Локтионов подрался с Матвеем Гуськовым в концовке матча «Сибирь» — «Сочи»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1.

В концовке третьего периода при счёте 9:1 состоялась драка между нападающим «Сибири» Андреем Локтионовым и игроком «Сочи» Матвеем Гуськовым. Форварду «Сибири» не понравилось, что Гуськов вступил в конфликт с вратарём Михаилом Бердиным, который в свою очередь откинул клюшку игрока сочинского клуба, чем и спровоцировал потасовку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.