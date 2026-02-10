Андрей Локтионов подрался с Матвеем Гуськовым в концовке матча «Сибирь» — «Сочи»
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
10 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4) 1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5) 2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5) 3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5) 4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5) 5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5) 6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5) 7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4) 8:1 Федотов (Яковлев, Баклашёв) – 47:51 (5x5) 9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4) 10:1 Бек (Аланов, Широков) – 59:10 (5x4)
В концовке третьего периода при счёте 9:1 состоялась драка между нападающим «Сибири» Андреем Локтионовым и игроком «Сочи» Матвеем Гуськовым. Форварду «Сибири» не понравилось, что Гуськов вступил в конфликт с вратарём Михаилом Бердиным, который в свою очередь откинул клюшку игрока сочинского клуба, чем и спровоцировал потасовку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
