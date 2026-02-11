Скидки
Форвард московского «Динамо» высказался о причинах продолжительного кризиса команды

Форвард московского «Динамо» высказался о причинах продолжительного кризиса команды
Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко высказался о причинах продолжительного кризиса команды.

— Последние результаты команды не радуют. В каком психологическом состоянии пребываете после длинной серии неудач?
— В нормальном психологическом состоянии. Наверное, не бывает такого, чтобы сезон проходил ровно. Лучше буксовать сейчас, чем в марте. Лучше сейчас через всё это пройти, сплотиться и в нормальном настроении продолжать готовиться к плей-офф.

— В целом есть понимание, чего не хватало в последних матчах? Отрезками минут 20-25 многих переигрывали, но одна ошибка – и всё валится из рук, например, как в матче с «Северсталью».
— Думаю, это психология. Когда всё получается, вы выигрываете, на уровне подсознания понимаете, что доведёте всё до конца. Когда же появляется неуверенность, кто-то один допускает ошибку – трясти начинает всех. Через это тоже надо проходить, справляться с этим. Тут вопрос больше психологии. Не могу сказать, что команда физически как-то [не готова]… Очень много мастеровитых ребят в команде.

— Можно ли сказать, что эта пауза в 10 дней наступила вовремя? Есть время потренироваться, перезагрузиться к главной части сезона, сплотиться ещё больше.
— Вы правильно сказали – перезагрузиться, отпустить всё, что было, с новыми силами и головой накатить, набрать ту форму и готовиться к плей-офф, – сказал Зинченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Зинченко читайте на «Чемпионате»:
«Обмен из СКА просил с начала сезона. Был счастлив, когда случилось». Интервью с Зинченко
Эксклюзив
«Обмен из СКА просил с начала сезона. Был счастлив, когда случилось». Интервью с Зинченко
