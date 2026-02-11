Зинченко: у меня родители — не хоккеисты. Поэтому всё прохожу на собственной шкуре

Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко высказался о проблемах со здоровьем, которые преследуют его с прошлого сезона.

— Была какая-то коммуникация в течение всего этого времени с Игорем Ларионовым?

— Почти нет. В начале сезона мы встретились, произошёл диалог на тему, кого видят в команде. Так получилось, что за предыдущие два года в Питере у меня было очень много травм, поэтому психологически хотелось сменить обстановку. И я это выразил. Потому что прохожу предсезонку, меня вроде бы поднимают в КХЛ, предоставляют определённые шансы, а я не могу, так как надо делать операцию.

— Проблемы со здоровьем возникли ещё в предыдущем сезоне или уже летом в процессе набора формы?

— В предыдущем. У каждого организма после той или иной операции свой срок восстановления. Так получилось, что до этого были доктора, которые недосмотрели. Да и я к себе не очень бережно относился. Наверное, надо было лучше летом пройти медобследования. Но я этого не знал. У меня родители не хоккеисты, не спортсмены, поэтому всё прохожу на собственной шкуре в первый раз, – сказал Зинченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.