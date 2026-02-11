Скидки
Новичок московского «Динамо» признался, что он сам запросил обмен из СКА

Новичок московского «Динамо» признался, что он сам запросил обмен из СКА
Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко признался, что он сам запросил обмен из СКА.

— Как воспринял обмен? В прошлом сезоне ты был игроком КХЛ, а в начале этого плотно застрял в ВХЛ…
— Обстоятельства сложились так, что уже предсезонку я проходил в СКА-ВМФ. В Питере произошли определённые изменения: кто-то под них подошёл, кто-то – нет. Я с начала сезона запрашивал обмен. Понимал, что надо набирать форму после операции, с удовольствием пошёл это делать в ВХЛ. Но ждал шанса, чтобы обратно попасть в КХЛ.

Даже скрывать не буду, что в какой-то момент уже и перестал надеяться. Но когда мы поехали в Тулу, возникло внутреннее ощущение – должно что-то произойти. Это было в преддверии моего дня рождения. И внутреннее состояние подсказывало, что шанс получу. Опять же, есть такая фраза: «Терпение и труд всё перетрут».

Верил в это, а когда приехал в Тулу, мне позвонили и сказали: «Собирай вещи, ты игрок московского «Динамо». Я был самым счастливым человеком. Спасибо питерскому руководству, которое пошло навстречу, не стало вставлять какие-то палки в колёса и держать меня в ВХЛ. Мы поблагодарили друг друга за работу, на этом всё, – сказал Зинченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Зинченко читайте на «Чемпионате»:
«Обмен из СКА просил с начала сезона. Был счастлив, когда случилось». Интервью с Зинченко
Эксклюзив
«Обмен из СКА просил с начала сезона. Был счастлив, когда случилось». Интервью с Зинченко
Новости. Хоккей
