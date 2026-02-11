Зинченко — о первом разговоре с Козловым: мне сказали, что нужно добавить больше эмоций

Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко поделился подробностями первого разговора с главным тренером Вячеславом Козловым.

— Можешь ли вспомнить, каким был первый разговор после обмена с Козловым? Чего в первую очередь он ждёт от тебя на льду?

— Первый разговор получился таким, что меня очень хорошо приняли в команде. Зашёл в тренерскую, где мы пожали руки. Вячеслав Анатольевич сказал, что знает мои сильные качества. Надо просто выходить и играть, ни о чём не думая. Нужно показывать, что умею, а дальше посмотрим. Один из главных факторов – эмоции. У нас относительно возрастная команда, которой, скажем так, не хватает молодёжного драйва. Мне сказали, что нужно добавить больше эмоций, – сказал Зинченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.