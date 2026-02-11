Новичок «Динамо» объяснил, почему он часто дерётся с хоккеистами «Авангарда»

Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко объяснил, почему он часто дерётся с хоккеистами «Авангарда».

— Своей дракой с Артёмом Блажиевским в матче с «Авангардом» ты пытался завести партнёров или там не было какой-то глобальной цели, а всё произошло на моменте?

— Да нет. Это не было каким-то запланированным действием. Просто в хоккее есть такое понятие, что мы должны стоять за своих партнёров. На этом команда в целом и строится. Там провели силовой приём. Не мне судить – чистым он был или нет. Но я понял, что надо поехать заступиться за партнёра, потому что не должны нас вот так бить. И всё – я поехал. Спасибо Блажиевскому за что, что он не отказался и не уехал, а нормально принял бой.

— Если вспомнить практически все твои предыдущие известные драки, то почему-то каждый раз выходило так, что они происходили именно в матчах с «Авангардом». У тебя что-то личное к этому клубу или так просто выходит?

— (Смеётся.) Ровным счётом ничего личного. Просто они традиционно играют в очень контактный хоккей. Там такие неуступчивые ребята, которые и сами не позволяют играть грязно против них. Так же и мы не позволяем играть грязно против нас. Это очень мужская команда, где все ко всему нормально относятся. Если проводится приём на грани грязи, то давайте драться. Если чистый силовой, то разъедемся, – сказал Зинченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.