Экс-форвард СКА ответил на вопрос, остался ли у него «шрам на всю жизнь»

Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко высказался о словах бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга во время его выступления за петербургский клуб.

— Роман Ротенберг после твоего памятного противостояния с Марком Вербой произнёс одну из своих крылатых фраз «Могла быть смерть на льду. У Зинченко шрам на всю жизнь». Шрам остался?

— Да. Остался. (Улыбается.)

— Как вообще в команде относились к пресс-конференциям своего тренера, которые разлетались на цитаты и видеонарезки по всем пабликам?

— Нельзя сказать, что у нас было много времени, чтобы прямо следить. Понятно, что мы это видели и слышали. И хочется отдать должное Роману Борисовичу, потому он делал всё для команды и для своих парней. Вне зависимости от того, что он говорил публично, потом он всегда это обсуждал с игроками. И было очень много моментов, когда всё шло на благо самому игроку. В эти два года настолько крутой коллектив был в Питере. Но не получилось полностью реализовать потенциал. Сейчас в СКА другой коллектив и другая история, – сказал Зинченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.