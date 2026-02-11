Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард СКА ответил на вопрос, остался ли у него «шрам на всю жизнь»

Экс-форвард СКА ответил на вопрос, остался ли у него «шрам на всю жизнь»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко высказался о словах бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга во время его выступления за петербургский клуб.

Роман Ротенберг после твоего памятного противостояния с Марком Вербой произнёс одну из своих крылатых фраз «Могла быть смерть на льду. У Зинченко шрам на всю жизнь». Шрам остался?
— Да. Остался. (Улыбается.)

— Как вообще в команде относились к пресс-конференциям своего тренера, которые разлетались на цитаты и видеонарезки по всем пабликам?
— Нельзя сказать, что у нас было много времени, чтобы прямо следить. Понятно, что мы это видели и слышали. И хочется отдать должное Роману Борисовичу, потому он делал всё для команды и для своих парней. Вне зависимости от того, что он говорил публично, потом он всегда это обсуждал с игроками. И было очень много моментов, когда всё шло на благо самому игроку. В эти два года настолько крутой коллектив был в Питере. Но не получилось полностью реализовать потенциал. Сейчас в СКА другой коллектив и другая история, – сказал Зинченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Зинченко читайте на «Чемпионате»:
«Обмен из СКА просил с начала сезона. Был счастлив, когда случилось». Интервью с Зинченко
Эксклюзив
«Обмен из СКА просил с начала сезона. Был счастлив, когда случилось». Интервью с Зинченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android