Зинченко — о КХЛ: иностранцы приезжают и говорят, что у нас более креативная лига

Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко поделился словами легионеров о Континентальной хоккейной лиге.

— Много игроков из того СКА сейчас довольно успешно выступают в Северной Америке. Поддерживаешь с ними контакты?

— Да. Мы с Саней Никишиным постоянно общаемся, часто созваниваемся. Периодически общаюсь с Сеней Грицюком. Больше даже не про хоккей, а про жизнь. Про хоккей им там тренеры всё расскажут.

— Но наверняка же обсуждаете и какие-то хоккейные тонкости. Например, как там строится подготовка?

— Было интересно поспрашивать в плане работы в зале. Там больше говорят, что нужно работать с железом на больших весах. Где-то всё равно там устроено всё чуть иначе, больше заточено под североамериканский стиль игры. Опять же, иностранцы приезжают оттуда и говорят, что у нас более креативная лига, где ребятам намного сильнее развязаны руки, нежели там. Там ты очень сильно должен быть готов физически.

— А можно ли говорить, что ты и сам в игре больше ориентируешься на североамериканский стиль?

— Ну понятно, что я такой игрок – рабочая лошадка. Где надо – буду ловить. Где надо – буду бросать. Да, есть ребята, которым дано больше таланта и которые иначе видят площадку. А есть группа игроков, у которой всё через работу. Вот я из неё, – сказал Зинченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.