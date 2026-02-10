Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Автомобилист, результат матча 10 февраля 2026, счёт 4:1, КХЛ 2025/2026

«Металлург» уверенно обыграл «Автомобилист», проведя матч без первого звена
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Коротков (Паливко, Маклюков) – 17:05 (5x5)     2:0 Исхаков (Петунин) – 21:56 (5x5)     3:0 Козлов – 27:20 (5x5)     4:0 Фёдоров (Исхаков, Барак) – 32:09 (5x3)     4:1 Мэйсек (Кизимов) – 47:41 (5x5)    

«Металлург» сыграл этот матч без хоккеистов первого звена. В запасе остались форварды Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв и защитник Егор Яковлев. Голами в составе магнитогорской команды отметились Никита Коротков, Руслан Исхаков, Андрей Козлов и Михаил Фёдоров. Единственную шайбу за «Автомобилист» в середине третьего периода забросил Брукс Мэйсек.

«Металлург» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Автомобилист».

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android