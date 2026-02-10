«Металлург» уверенно обыграл «Автомобилист», проведя матч без первого звена
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Коротков (Паливко, Маклюков) – 17:05 (5x5) 2:0 Исхаков (Петунин) – 21:56 (5x5) 3:0 Козлов – 27:20 (5x5) 4:0 Фёдоров (Исхаков, Барак) – 32:09 (5x3) 4:1 Мэйсек (Кизимов) – 47:41 (5x5)
«Металлург» сыграл этот матч без хоккеистов первого звена. В запасе остались форварды Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв и защитник Егор Яковлев. Голами в составе магнитогорской команды отметились Никита Коротков, Руслан Исхаков, Андрей Козлов и Михаил Фёдоров. Единственную шайбу за «Автомобилист» в середине третьего периода забросил Брукс Мэйсек.
«Металлург» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Автомобилист».
