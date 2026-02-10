«Металлург» уверенно обыграл «Автомобилист», проведя матч без первого звена

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

«Металлург» сыграл этот матч без хоккеистов первого звена. В запасе остались форварды Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв и защитник Егор Яковлев. Голами в составе магнитогорской команды отметились Никита Коротков, Руслан Исхаков, Андрей Козлов и Михаил Фёдоров. Единственную шайбу за «Автомобилист» в середине третьего периода забросил Брукс Мэйсек.

«Металлург» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Автомобилист».