Главный тренер «Сочи» прокомментировал разгром со счётом 1:10 от «Сибири»

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал разгром от «Сибири» со счётом 1:10. Эта победа стала для новосибирского клуба самой крупной в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
10 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4)     1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5)     2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5)     3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5)     4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5)     5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5)     6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5)     7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4)     8:1 Федотов (Яковлев, Баклашёв) – 47:51 (5x5)     9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4)     10:1 Бек (Аланов, Широков) – 59:10 (5x4)    

«Комментировать тут особо нечего, только извиниться перед болельщиками за такую игру, — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Благодаря этой победе «Сибирь» увеличила отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков. «Сочи» повторил своё самое разгромное поражение. В 2023 году сочинский клуб со счётом 1:10 уступил «Северстали». В следующем матче «Сочи» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 12 февраля в гостевом матче.

