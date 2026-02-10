Главный тренер «Сочи» прокомментировал разгром со счётом 1:10 от «Сибири»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал разгром от «Сибири» со счётом 1:10. Эта победа стала для новосибирского клуба самой крупной в КХЛ.

«Комментировать тут особо нечего, только извиниться перед болельщиками за такую игру, — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Благодаря этой победе «Сибирь» увеличила отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков. «Сочи» повторил своё самое разгромное поражение. В 2023 году сочинский клуб со счётом 1:10 уступил «Северстали». В следующем матче «Сочи» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 12 февраля в гостевом матче.