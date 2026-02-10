«Уникальный какой-то случай». Люзенков — об исторической победе «Сибири» со счётом 10:1

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (10:1), которая стала самой крупной в клубной истории новосибирцев в КХЛ.
«Первый период прошёл не совсем так, как мы планировали. Пришлось с ребятами немножко так поговорить, привести их чуть-чуть в чувства. Хорошо, что они правильно отреагировали — вышли заряженные на второй период и уже игру перевернули. Дальше было самое главное — успокоить команду, чтобы не перейти в эти драки. Правильно сделали, что не пошли на провокации.
— Начинали сезон ужасно. Каково завершать такой исторический матч в роли главного тренера?
— Конечно, приятно. Мы сейчас вспомнили, что в этом году побили все рекорды и антирекорды, это уникальный какой-то случай. Здорово, что забили много голов, и Тейлор набрал семь очков. Вспоминали, как играли в ноябре в Сочи, с ними боролись за последнюю строчку в чемпионате, это был показательный момент. Мы ребятам не говорили, но у себя в тренерской подчеркнули, что игра ожидалась напряжённой, она и получилась напряжённой. То, что забили — это здорово, но первый период не совсем нам понравился, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
