Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Уникальный какой-то случай». Люзенков — об исторической победе «Сибири» со счётом 10:1

«Уникальный какой-то случай». Люзенков — об исторической победе «Сибири» со счётом 10:1
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (10:1), которая стала самой крупной в клубной истории новосибирцев в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
10 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4)     1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5)     2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5)     3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5)     4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5)     5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5)     6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5)     7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4)     8:1 Федотов (Яковлев, Баклашёв) – 47:51 (5x5)     9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4)     10:1 Бек (Аланов, Широков) – 59:10 (5x4)    

«Первый период прошёл не совсем так, как мы планировали. Пришлось с ребятами немножко так поговорить, привести их чуть-чуть в чувства. Хорошо, что они правильно отреагировали — вышли заряженные на второй период и уже игру перевернули. Дальше было самое главное — успокоить команду, чтобы не перейти в эти драки. Правильно сделали, что не пошли на провокации.

— Начинали сезон ужасно. Каково завершать такой исторический матч в роли главного тренера?
— Конечно, приятно. Мы сейчас вспомнили, что в этом году побили все рекорды и антирекорды, это уникальный какой-то случай. Здорово, что забили много голов, и Тейлор набрал семь очков. Вспоминали, как играли в ноябре в Сочи, с ними боролись за последнюю строчку в чемпионате, это был показательный момент. Мы ребятам не говорили, но у себя в тренерской подчеркнули, что игра ожидалась напряжённой, она и получилась напряжённой. То, что забили — это здорово, но первый период не совсем нам понравился, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» разгромила «Сочи», забросив 10 шайб. Тейлор Бек набрал семь очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android