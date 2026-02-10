Люзенков рассказал, с какими словами обратился к Федотову после провокации в адрес «Сочи»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал, с какими словами обратился к нападающему Илье Федотову после провокации в адрес скамейки запасных «Сочи».

— После гола Федотова и его эмоционального празднования показалось, что вы можете его больше не выпустить на лёд сегодня, потому что на него начнётся охота. Почему выпустили: не хотели рушить сочетания, хотели, чтобы он ответил за свой поступок, или даже держали в голове, что он может заработать удаление для команды?

— Мыслей не было посадить, но сказали, чтобы был аккуратнее — за такие моменты могут начать провоцировать. Он справился, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.