Тейлор Бек поделился эмоциями после того, как стал рекордсменом КХЛ по очкам в одном матче

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек поделился эмоциями от рекордного матча с «Сочи» (10:1), в котором канадский форвард набрал семь очков. Бек стал первым хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги, набравшим семь очков в одном матче.

— Вы стали рекордсменом КХЛ – набрали больше всего очков за одну игру. Что скажете об этом?

— Я не знал об этом. Иногда нужно пару удачных отскоков. Здорово, что так получилось, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Бек забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Для «Сибири» эта победа стала самой крупной в клубной истории в КХЛ.