Бек рассказал, стал ли матч с «Сочи», в котором он набрал семь очков, лучшим в карьере
Нападающий «Сибири» Тейлор Бек оценил свою игру в рекордном матче с «Сочи» (10:1), в котором канадский форвард набрал семь очков. Бек стал первым хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги, набравшим семь очков в одном матче.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
10 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4) 1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5) 2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5) 3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5) 4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5) 5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5) 6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5) 7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4) 8:1 Федотов (Яковлев, Баклашёв) – 47:51 (5x5) 9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4) 10:1 Бек (Аланов, Широков) – 59:10 (5x4)
— Это лучший матч в вашей карьере?
— Сложно сказать, лучший ли это матч. Игра так складывалась, что удача была на нашей стороне. Самое главное – победа. Мы боремся за плей-офф, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Бек забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Для «Сибири» эта победа стала самой крупной в клубной истории в КХЛ.
