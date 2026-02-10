Бек рассказал, стал ли матч с «Сочи», в котором он набрал семь очков, лучшим в карьере

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек оценил свою игру в рекордном матче с «Сочи» (10:1), в котором канадский форвард набрал семь очков. Бек стал первым хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги, набравшим семь очков в одном матче.

— Это лучший матч в вашей карьере?

— Сложно сказать, лучший ли это матч. Игра так складывалась, что удача была на нашей стороне. Самое главное – победа. Мы боремся за плей-офф, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Бек забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Для «Сибири» эта победа стала самой крупной в клубной истории в КХЛ.