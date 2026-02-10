Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Торпедо, результат матча 10 февраля 2026, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» проиграло «Ладе», ведя в счёте после второго периода
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Нарделла, Сизов) – 22:33 (5x5)     1:1 Савчик (Кугрышев, Коттон) – 41:18 (5x5)     2:1 Коттон (Юрчо, Чивилёв) – 52:34 (5x4)     3:1 Алтыбармакян – 59:59 (en)    

На 23-й минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Егор Виноградов, которому ассистировали Бобби Нарделла и Антон Сизов. «Лада» перевернула ход матча в третьем периоде. На второй минуте третьего периода счёт сравнял Иван Савчик с передач Дмитрия Кугрышева и Алекса Коттона. На 53-й минуте Алекс Коттон реализовал большинство за нарушение численного состава и впервые вывел «Ладу» вперёд в счёте. Третью шайбу «Лады» в концовке матча в пустые ворота забросил Андрей Алтыбармакян.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android