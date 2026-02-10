«Торпедо» проиграло «Ладе», ведя в счёте после второго периода

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 23-й минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Егор Виноградов, которому ассистировали Бобби Нарделла и Антон Сизов. «Лада» перевернула ход матча в третьем периоде. На второй минуте третьего периода счёт сравнял Иван Савчик с передач Дмитрия Кугрышева и Алекса Коттона. На 53-й минуте Алекс Коттон реализовал большинство за нарушение численного состава и впервые вывел «Ладу» вперёд в счёте. Третью шайбу «Лады» в концовке матча в пустые ворота забросил Андрей Алтыбармакян.

