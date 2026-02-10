«Торпедо» проиграло «Ладе», ведя в счёте после второго периода

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 23-й минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Егор Виноградов, которому ассистировали Бобби Нарделла и Антон Сизов. «Лада» перевернула ход матча в третьем периоде. На второй минуте третьего периода счёт сравнял Иван Савчик с передач Дмитрия Кугрышева и Алекса Коттона. На 53-й минуте Алекс Коттон реализовал большинство за нарушение численного состава и впервые вывел «Ладу» вперёд в счёте. Третью шайбу «Лады» в концовке матча в пустые ворота забросил Андрей Алтыбармакян.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 10 февраля 2026
-
20:18
-
20:00
-
19:50
-
19:46
-
19:42
-
19:37
-
19:13
-
18:38
-
18:30
-
18:20
-
18:14
-
18:09
-
17:45
-
17:15
-
17:07
-
16:40
-
16:20
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:05
-
14:47
-
14:26Леонид Тамбиев пополнил тренерский штаб СКА Официально
-
14:17
-
14:00
-
13:44
-
13:25
-
13:08
-
12:47
-
12:25
-
12:10
-
11:59
-
11:42
-
11:23
-
11:05