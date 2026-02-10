Скидки
Хоккеисты Мэттью и Брэди Ткачуки сделали совместное фото с фигуристом Ильёй Малининым

Хоккеисты Мэттью и Брэди Ткачуки сделали совместное фото с фигуристом Ильёй Малининым
Комментарии

Братья ТкачукиМэттью и Брэди сделали совместное фото с американским фигуристом Ильёй Малининым. Все трое являются гражданами США и представляют американскую сборную на Олимпиаде.

Фото: Сборная США

Олимпийский чемпион в команде и двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин выиграл золотые медали в командном турнире Олимпиады-2026 в Милане (Италия).

В составе сборной США золото выиграли Илья Малинин, Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам — Дэнни О’Ши, Мэдисон Чок — Эван Бэйтс.

Для Малинина, Лью, Гленн и Кам — О’Ши это первое олимпийская медаль в карьере. У Чок и Бэйтса уже есть золото Игр командного турнира в Пекине-2022, которое они получили после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой.

