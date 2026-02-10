Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Северсталь, результат матча 10 февраля 2026, счет 7:4, КХЛ 2025/2026

Дубль Энаса помог минскому «Динамо» обыграть «Северсталь» в результативном матче
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали хозяева со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Воронин (Пышкайло) – 01:51 (5x5)     2:0 Кузнецов (Пинчук, Смит) – 07:28 (5x4)     3:0 Шипачёв (Хэмилтон) – 08:10 (5x5)     3:1 Скоренов (Калдис, Аймурзин) – 12:17 (5x4)     3:2 Квочко (Аймурзин) – 16:24 (5x5)     4:2 Энас (Смит, Лимож) – 22:42 (5x4)     5:2 Бориков (Спунер, Липский) – 33:33 (5x5)     6:2 Энас (Лимож) – 49:56 (5x4)     6:3 Чефанов (Окунев, Абросимов) – 54:49 (5x5)     6:4 Ильин (Скоренов, Буренов) – 56:44 (6x5)     7:4 Бориков (Спунер) – 59:48 (en)    

К началу девятой минуты матча минское «Динамо» повело со счётом 3:0 — голами отметились Кирилл Воронин, Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв. После чего «Северсталь» заменила стартового голкипера Константина Шостака на Александра Самойлова. Гостям удалось забросить две шайбы подряд ещё до окончания первого периода — голы забили Александр Скоренов и Илья Квочко. Во втором периоде Сэм Энас и Егор Бориков вновь увеличили преимущество «Динамо» до трёх шайб. В середине третьего периода Энас оформил дубль, а в пустые ворота свою вторую шайбу в матче забросил Бориков. В третьем периоде шайбы «Северстали» забросили Илья Чефанов и Михаил Ильин.

Минское «Динамо» одержало две победы в шести матчах с «Северсталью» в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android