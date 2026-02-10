Дубль Энаса помог минскому «Динамо» обыграть «Северсталь» в результативном матче

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали хозяева со счётом 7:4.
К началу девятой минуты матча минское «Динамо» повело со счётом 3:0 — голами отметились Кирилл Воронин, Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв. После чего «Северсталь» заменила стартового голкипера Константина Шостака на Александра Самойлова. Гостям удалось забросить две шайбы подряд ещё до окончания первого периода — голы забили Александр Скоренов и Илья Квочко. Во втором периоде Сэм Энас и Егор Бориков вновь увеличили преимущество «Динамо» до трёх шайб. В середине третьего периода Энас оформил дубль, а в пустые ворота свою вторую шайбу в матче забросил Бориков. В третьем периоде шайбы «Северстали» забросили Илья Чефанов и Михаил Ильин.
Минское «Динамо» одержало две победы в шести матчах с «Северсталью» в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
