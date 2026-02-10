Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — СКА, результат матча 10 февраля 2026, счёт 1:5, КХЛ 2025/2026

СКА забросил пять шайб подряд и крупно обыграл «Нефтехимик» в выездном матче
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и СКА. Победу одержали гости со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Жафяров (Хоружев) – 20:58 (5x5)     1:1 Короткий (Поляков, Хайруллин) – 26:49 (5x5)     1:2 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 32:20 (5x5)     1:3 Бландизи (Уилсон, Филлипс) – 36:49 (5x5)     1:4 Хайруллин (Короткий, Плешков) – 40:21 (4x5)     1:5 Плотников (Хайруллин, Савиков) – 42:58 (5x3)    

На первой минуте второго периода счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров. Затем до конца периода СКА забросил три шайбы подряд — отличились Матвей Короткий, Марат Хайруллин и Джозеф Бландизи. На старте третьего периода СКА забил ещё два быстрых гола — дубль оформил Хайруллин, ещё одну шайбу забросил Сергей Плотников.

Таким образом, СКА одержал третью победу подряд. В следующем матче петербургский клуб встретится с «Барысом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
У Игоря Ларионова появился статусный помощник. Чем Тамбиев будет заниматься в СКА?
У Игоря Ларионова появился статусный помощник. Чем Тамбиев будет заниматься в СКА?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android