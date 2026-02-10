СКА забросил пять шайб подряд и крупно обыграл «Нефтехимик» в выездном матче

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и СКА. Победу одержали гости со счётом 5:1.

На первой минуте второго периода счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров. Затем до конца периода СКА забросил три шайбы подряд — отличились Матвей Короткий, Марат Хайруллин и Джозеф Бландизи. На старте третьего периода СКА забил ещё два быстрых гола — дубль оформил Хайруллин, ещё одну шайбу забросил Сергей Плотников.

Таким образом, СКА одержал третью победу подряд. В следующем матче петербургский клуб встретится с «Барысом».

