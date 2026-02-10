СКА забросил пять шайб подряд и крупно обыграл «Нефтехимик» в выездном матче
Поделиться
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и СКА. Победу одержали гости со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Жафяров (Хоружев) – 20:58 (5x5) 1:1 Короткий (Поляков, Хайруллин) – 26:49 (5x5) 1:2 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 32:20 (5x5) 1:3 Бландизи (Уилсон, Филлипс) – 36:49 (5x5) 1:4 Хайруллин (Короткий, Плешков) – 40:21 (4x5) 1:5 Плотников (Хайруллин, Савиков) – 42:58 (5x3)
На первой минуте второго периода счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров. Затем до конца периода СКА забросил три шайбы подряд — отличились Матвей Короткий, Марат Хайруллин и Джозеф Бландизи. На старте третьего периода СКА забил ещё два быстрых гола — дубль оформил Хайруллин, ещё одну шайбу забросил Сергей Плотников.
Таким образом, СКА одержал третью победу подряд. В следующем матче петербургский клуб встретится с «Барысом».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
22:24
-
22:22
-
21:49
-
21:48
-
21:42
-
21:30
-
21:00
-
20:18
-
20:00
-
19:50
-
19:46
-
19:42
-
19:37
-
19:13
-
18:38
-
18:30
-
18:20
-
18:14
-
18:09
-
17:45
-
17:15
-
17:07
-
16:40
-
16:20
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:05
-
14:47
-
14:26Леонид Тамбиев пополнил тренерский штаб СКА Официально
-
14:17
-
14:00
-
13:44
-
13:25
-
13:08